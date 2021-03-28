Makayla長相甜美。（盧禕祺攝）

艾力克斯帶著12歲愛女Makayla，28日出席兒福聯盟舉行的「2021疫情時代下台灣兒童幸福感調查報告」記者會，Makayla不僅長相甜美，163公分的她更有一雙逆天長腿，遺傳爸媽好基因。艾力克斯笑稱女兒平日出席活動，都會問有沒有錢，這次聽到公益活動，立刻點頭說好，讓他相當開心。

Makayla剛迎接12歲生日，許願房間大改造，喜歡韓團的她想告別小時候的公主風，「想要有新的桌子、衣櫃，牆壁上有我小時候黏的貼紙跟畫畫，所以想改變一下」。艾力克斯笑說：「她是大人了，覺得現在的房間太小朋友了，希望有新的樣子。」他透露Makayla最近喜歡韓團，每次看到愛跳舞的女兒大展舞藝都覺得很棒，「我就是啦啦隊，詠嫻因為擅長舞蹈，每次都會給建議，像是腳不夠有力之類的，我們夫妻剛好互相平衡」。

至於是否栽培Makayla出道，艾力克斯坦言一切尊重孩子的意願，提及兒子打棒球就是很好的例子，以前想培養兒子成為運動選手，但他後來發現兒子只喜歡和他一起玩，而不是對棒球有興趣，花了好一陣子才調整好自己的心態，「現在我會以他們的意願為優先，像之前Makayla要學小提琴，因為琴要買、課也要費用，所以我說想清楚，如果想學至少要兩年，不能費用繳了卻缺課」。他笑稱女兒遵守約定，但兩年一到立刻結束小提琴課。

(中時 )