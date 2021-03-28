長榮的長賜輪卡在蘇伊士運河已經6天，造成歐亞貨運交通癱瘓，從外太空都可看到全球貨輪塞車慘況，意外成了各國衛星的打卡熱點，從美國Maxar公司PO出的最新衛星照片可看到，挖土機仍持續努力挖沙，試圖讓貨輪移動，後面還有120艘船在等長榮讓路，台灣網友看了也留言「真的變世界塞子」、「感覺所有衞星都來朝聖了」。

挖土機在長榮海運貨輪「長賜號」旁邊努力挖，圖為美國Maxar公司釋出的衛星照片。(翻攝自 Maxar FB)

美國Maxar公司今天在臉書PO出「長賜號」卡蘇伊士運河的最新衛星照片，解析度高得嚇人，連有幾台挖土機都拍得清清楚楚，從照片上可以看到，重達22萬4千噸的長榮貨輪依然動彈不得，3台挖土機在貨輪旁邊挖沙，旁邊還有船隻在協助貨輪脫困，海上則有大約120艘船在運河旁停靠，無法通過。

蘇伊士運河外有120艘船隻等著要過去，圖為美國Maxar公司釋出的衛星照片。(翻攝自 Maxar FB)

除了美國Maxar公司的衛星照外，有網友昨晚在PTT貼出各國的衛星來蘇伊士運河拍照打卡的畫面，包括台灣福衛五號、土耳其觀測衛星Gokturk-1、法國airbus space、中國海絲一號等，讓網友開玩笑說，當你犯了一個從太空都看得到的錯，「大牌長榮」卡在蘇伊士運河上，世界各國的衛星都爭相跑去拍照打卡、朝聖，「衛星走過路過千萬別錯過。」

圖為台灣福衛五號的衛星照片。(翻攝自 國家太空中心)

圖為土耳其觀測衛星「Gokturk-1」拍到的照片。(翻攝自Anadual Ajansi)

圖為法國衛星拍到的長榮貨輪卡住的照片。(翻攝自 airbus space網站)

圖為蘇伊士運河外，一堆船隻停滯的衛星照片，為法國衛星拍攝。(翻攝自 airbus space網站)

圖為大陸海絲一號衛星拍到長榮海運在蘇伊士運河擱淺的衛星照片。(翻攝自 PTT)

對此，網友紛紛留言：「從太空看見地球的塞子」、「這已經是讓外星人看見台灣了」、「根本是路霸」、「史上最強廣告，還不用付錢XD」、其中美國衛星的解析最讓人驚嘆，「美國的好清楚噢」、「美國是出空拍機膩」、「美國的我還以為他站在旁邊拍的」、「老美能公布的長這樣的話，軍規肯定連人都拍得到吧？」

圖為埃及鄉民朝聖圖。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)