大學個人申請入學二階甄試將在4月14日至5月2日間舉行，教育部今天表示，今年除了讓離島考生視訊面試外，也將新開放大陸三所台商子女學校應屆考生加入，辦理方式及參與視訊面試校系皆與離島考生一致。

為減輕離島考生長途至各大專校院參與大學個人申請及四技二專甄選入學第二階段各校面試的應試負擔，教育部會商各大學校院自109學年度起推動「大學個人申請入學招生管道離島地區視訊面試試辦計畫」，希降低離島考生所面臨如天候、交通及住宿等負擔；並逐年逐步擴大推動範圍。

根據教育部統計，109學年計有24校188校系參加視訊面試試辦計畫，110學年度則有50校832校系參與試辦，估計可嘉惠今年離島考生約1540人。

教育部表示，考量海外台校考生返臺應試情形與離島考生有雷同之處境，且為逐年逐步擴大推動大學個人申請招生管道試辦視訊面試，在不違反考試公平性的前提下，將自今年起開放大陸東莞、上海、華東等三所台商子女學校應屆考生比照離島考生試辦視訊面試。

教育部表示，大陸3所台商子女學校的視訊面試，由東莞台商子女學校擔任服務中心，學生申請的校系如有參與視訊面試試辦，考生可在東莞視訊面試，不用返台；但若申請的校系未試辦視訊面試，考生仍要回台面試。

(中時 )