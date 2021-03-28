HARRISON BARNES JUST DID THAT 🤯 pic.twitter.com/xzajv0CELT — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 28, 2021

國王28日這場勝利來得太不可思議了！比賽時間僅剩1.6秒，苦無暫停可用的國王只能發後場球，沒想到竟讓哈里生巴恩斯接獲隊友長傳，隨即投進絕殺三分球，幫助國王神奇以100比98氣走騎士，國王全隊也都衝上前緊抱巴恩斯慶祝。

整場比賽呈現互有領先局面，打到最後6.2秒，國王當家控衛福克斯完成三分打，幫助國王97比96超前，可是騎士後衛塞克斯頓隨即上籃放進兩分，原本塞克斯頓自認已經成為勝利功臣，哈里生巴恩斯這記絕殺三分球卻讓騎士全隊傻眼。

絕殺功臣哈里生巴恩斯最後拿下16分、11籃板的雙十數據，這顆絕殺三分球更是他全場唯一投進的三分外線，福克斯貢獻全場最高36分，賽後趁著巴恩斯受訪時澆水「偷襲」的菜鳥後衛哈利伯頓13分，希爾德與荷莫斯各有10分進帳。

騎士以塞克斯頓26分最高，另有6籃板、4助攻，加蘭也拿18分，小蘭斯17分、9籃板及5助攻，騎士目前17勝29敗，排在東區第12，距離東區第10公牛還有3場勝差，接下來或許將會選擇放棄，且啟動擺爛模式打完這個球季。

(中時 )