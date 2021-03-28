台中某科技大學洪姓男大生23日在校園墜樓輕生，而原因竟是他遭同學誤會搶人女友，導致他遭班上同學集體排擠霸凌，在路上會被逼車、按喇叭，連老師也會刻意調侃，他最後情緒崩潰；他的姐姐昨（27）日在Dcard控訴弟弟在校被霸凌長達半年至1年，強調能原諒霸凌者，但要求他們到弟弟的靈堂上香道歉。

男大生的姐姐在Dcard控訴弟弟在校被霸凌長達半年至1年，強調能原諒霸凌者，但要求他們到弟弟的靈堂上香道歉。（圖／翻攝自Dcard）

洪男輕生後，其親屬出面控訴洪男生前被誤會搶他人女朋友，導致他在學校遭排擠、霸凌，上課時甚至被老師調侃，騎車在路上也會被同學逼車或按喇叭，時間長達半年至1年之久；據ETtoday報導，他在學校做分組報告時，沒有人願意同組，他曾表示欲休學，但疑似因長期累積負面情緒，最後仍走上輕生之路。

洪男的姐姐昨（27日）在Dcard上發文表示，「我能原諒那些霸凌我弟的同學，但請你們務必來我弟的靈堂上香道歉，我希望學校能更重視校園霸凌事件，不應該漠視以至於今天發生這樣的憾事；還有我弟沒有搶別人女朋友，從來就沒有，請不要再有流言蜚語傷害我弟跟我的家人了！」

洪男的姐姐也在Dcard上公開2張對話截圖，第1張為她與弟弟對話，第2張則是洪男過世後，姐姐仍傳給他訊息。（圖／翻攝自Dcard）

洪男的姐姐也在Dcard上公開2張對話截圖，第1張為她與弟弟對話，洪男提到他遭誤會搶人女友，對方還在網路上散布謠言，害他被霸凌；第2張則是洪男過世後，姐姐仍傳給他訊息，內容寫「在天上有沒有乖」、「我好想你，什麼時候可以見到你」、「有沒有照顧好自己」，令人鼻酸。

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