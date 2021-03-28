空軍F-5E戰鬥機失事至今已一周，上尉潘穎諄仍未尋獲，28日海軍陸戰隊兩棲偵搜人員持續下水搜尋。（潘建志攝）

空軍F-5E戰鬥機失事至今已一周，上尉潘穎諄仍未尋獲，28日嘉義水上救難協會也加入找人行列，號召各地水上摩托車同好到港仔漁港海域搜尋。（嘉義水上救難協會提供／潘建志屏東傳真）

空軍F-5E戰鬥機失事至今已一周，上尉潘穎諄仍未尋獲，28日海軍陸戰隊兩棲偵搜人員持續下水搜尋，不過海中能見度不佳，上午兩梯次並無所獲。嘉義水上救難協會也加入找人行列，號召各地水上摩托車同好到港仔漁港海域搜尋。

軍方28日動員273名兵力，在屏東港仔南、北各9公里的海岸、山區搜尋，希望找到失蹤的潘穎諄及飛機殘骸。上午9時，海軍陸戰隊兩棲偵搜隊第一梯次，從南仁渔港出發前往鼻頭礁等海域進行水下搜索作業，預計28日將出動3到4梯次前往搜尋，不過因海中能見度不佳，截至28日中午仍無所獲。

民間團體也加入搜尋行列，嘉義水上救難協會號召各地水上摩托車同好，共10台車12人到港仔漁港海域搜尋。水上摩拖車在軍方、海巡人員協助引導下，在港仔附近南海域協助搜索。

同好徐紹唐表示，這幾天看國軍那麼辛苦，想要幫忙盡一份心力，因此在網路上號召，沒想到非常踴躍，台北、台中、高雄等地都有同好響應，大家集合後就一起下來幫忙。

(中時 )