內政部甫公布109年人口統計，由於出生數創歷年新低，台灣今年正式進入「生不如死」的階段，出生人口比死亡人口低，老齡化加劇的社會現況，已讓有識之士感到憂心。兒科醫師楊為傑認為，台灣生育率偏低，高房價固然是一大原因，但女性被社會傳統所束縛，以致不願結婚姻生子，這狀況更為嚴重嚇人。

對於台灣生育率偏低的現象，中研院社會學研究所副研究員鄭雁馨分析，社會向來有3大迷思，第一個迷思是年輕人想當不婚族，其實是不想背負傳統婚姻帶來的枷鎖；第二個迷思是高學歷生子意願不高，但遲不結婚主要是因為遇不到好對象，第三個迷思是「最佳生育年齡在 30歲之前」，而這想法早與現實脫鉤。

楊為傑非常認同鄭雁馨的分析，他日前在《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》指出，台灣迎來史上第一次自然人口負成長，不知大家準備好了嗎？往後負成長可能是常態了，而這影響將非常巨大。他感嘆說，我們這代人，可能要有工作到70歲的打算跟預期了。

楊為傑觀察，周遭很多女受到傳統價值觀的箝制、壓抑，真的很辛苦。低生育率因素很多元，絕不是只有房價貴這一點。他倒認為，這個社會對待女性不夠公允。給予太多不必要的「傳統」，而這個因素可能比房價問題還嚴重。

楊為傑貼文引起底下網友共鳴，現代人想生小孩真的需要很多支撐。有人盤點至少6項少不了，需要有體恤員工的公司、需要有同理心的長輩、需要雙份薪水、需要政府給力的補助、需要安心托育的環境、需要房價不要再漲下去，最後她哀嘆道，「還要再說下去，心都涼了，人口負成長，只會加速」。

(中時新聞網)