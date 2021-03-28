28歲辣模張香香身材姣好，因不科學的S曲線，給人美艷的形象，還有「乳溝女神」之稱，在IG擁有超過56萬名粉絲追隨，她也時常曬出美照讓粉絲大飽眼福，日前她曝光一系列泳裝辣照，破天荒的大尺度再度掀起熱烈討論，讓網友忍不住直呼，「鼻血狂噴」。

張香香日前趁著白色情人節，在IG曬出粉色比基尼的系列照片，並在內文向粉絲們告白，「今天是2021314，愛你愛一生一世」，更透露這是朋友教她寫的撩妹文，且這系列照片已經是舊照了，她要趁著這個機會把這些拍好的美照都發一發。

只見張香香穿著粉色比基尼，胸前只有一個大大的蝴蝶結擋住重點部位，單薄的布料包不住呼之欲出的傲人上圍，還溢出飽滿南半球，而開高衩的泳褲也讓她的美臀曲線一覽無遺，連記卜心都忍不住笑虧，「我來拆蝴蝶結」，而張香香也回應：「來吧，拆起來。」

火辣尺度爆表的照片引來不少網友朝聖，「能看到妳的南半球，我很快樂」、「第二張有駱駝蹄」、「這件泳衣真的很變態」、「眼睛不知道要看哪裡惹」、「也太辣了吧」、「我的天太辣了」、「情人節快樂，這身材太不科學了」、「怎麼可以這麼美」、「哦買尬，想解」、「逼逼逼，警察嗎，她偷我的心」，意外掀起熱議。

(中時新聞網)