大楊國小28日舉行100週年校慶大會，市長盧秀燕共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中市清水區大楊國小歷經4次遷校，28日舉行100週年校慶大會，邀請在地耆老及退休老師，回憶當年生活與學習點滴，逐年完成校史繪本「頂三庄上的小學」。市長盧秀燕表示，大楊國小歷經4次遷校洗鍊，創下搬遷最多次紀錄，不論多少挑戰，大楊人都發揮不屈不饒精神。

今日出席包括市長盧秀燕、教育局長楊振昇、立法院副院長蔡其昌、市議員王立任、校長陳盈達等、逾1500位傑出貢獻校友們、清水區長蔡慶生、市政顧問江錦鎔、黃永錄、及在地多位里長皆到場歡慶。

市長盧秀燕與全校師生共同吹蠟燭切蛋糕慶祝。她提到，教育是國家重要的場域，市府持續關心教育，祝福大楊國小盤基永固、校運昌隆、再創百年新猷。

盧秀燕指出，大楊國小在國語文教育向下紮根，投稿國語日報皆有優秀成績。去年邀請大楊師生至市府喝下午茶，了解學生們學習歷程，令她十分感動，感謝歷任校長、教職員工、校友和家長會共同打造優質幸福的學校。

立法院副院長蔡其昌提到，大楊國小面臨多次遷校，期望透過校園周邊發展，讓師生穩固根基，安心上學，祝福大楊國小生日快樂，持續孕育人才。

大楊國小校長陳盈達表示，大楊國小跨越1世紀，歷經4次遷校、5次校舍重建，校方除編印校史繪本、建構語文課程外，也積極鼓勵學生將生活與學習的經驗化成文字，投稿國語日報，朝向「上報百篇慶百歲」目標邁進，並盼與地方合作整合資源，全力打造更優質的教學團隊及學習環境，讓學校能夠被看見，期待以精緻、活力、創新的學校願景繼續向前邁進，為國家社會造就人才。

教育局指出，大楊國小共歷經4次遷校洗鍊，1920年後因地方自治施行，首次從沙鹿公館庄遷至大突寮；1956年因清泉崗機場擴建，居民配合政府疏開至新社及南投，學校則遷至楊厝寮簡易教室上課；1959年海風里校舍落成，再次遷校至海風里；後因軍機噪音嚴重干擾及飛航安全影響，廢棄的大楊油庫成了新校的預定地，1999年新校舍完工，2000年遷入現址，完成史上4次遷校。

(中時 )