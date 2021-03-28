民進黨立委林俊憲27日在臉書PO出一張照片，原本打算介紹台南美食，不料，身旁兩位正妹卻意外引發網友討論。據了解，照片中穿著黑色細肩帶的美女，其實是林俊憲的助理「甦顏」。而謝甦顏的超狂背景也被起底，她不僅是成大高材生，還曾獲得第11屆全球城市形象大使台灣區第五名。

林俊憲推出系列影片介紹台南美食，昨在臉書表示，服務時間結束後，馬上趕著拍《憲在台南》，這次主題非常特別，不是一家店，而是一條路，一條經歷坎坷命運終於重獲新生的道路。

網友看了後紛紛猜到是「海安路感性滷味」，但也有不少人注意到林俊憲身旁的美女，並聯想到同為民進黨立委王定宇的同居緋聞，笑稱「拜託委員不要跟她們分租套房啊！」

據了解，照片中穿著黑色低胸細肩帶的正妹，是林俊憲的助理「甦顏」，經常幫他拍攝、主持《開箱國會》，介紹立院的生活趣事與關注事務。「甦顏」還曾在林俊憲生日特別篇中爆料，說林真的很帥、「足歹（很兇）」，且他的「清德頭」髮型超級無敵硬，感覺風怎麼吹都吹不動、都不會亂。

照片中的黑色細肩帶正妹，是林俊憲的助理「甦顏」。（圖／摘自林俊憲開箱國會YouTube）

謝甦顏外型亮眼，2016年曾參加第11屆世界盃全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽，並獲得台灣區第五名殊榮。（圖／摘自全球城市小姐先生選拔大賽臉書）

值得一提的是，謝甦顏除了是成大高材生外，外型亮眼、身高170公分的她，2016年還曾參加第11屆世界盃全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽，並獲得台灣區第五名殊榮。她當時的座右銘是：「就算沒有傾國的容貌，也要有摧毀一座城的驕傲」。

此外，林俊憲的另一名助理「安安」，也曾出現在林俊憲生日特別篇的影片中，表示每次拍《憲在台南》，立委東西都吃不完，導致她都吃很多東西，笑稱「有一點職災」。

林俊憲的助理安安（左），曾表示因為一起拍《憲在台南》害她吃很多東西，笑稱是「職災」。（圖／摘自林俊憲開箱國會臉書）

(中時新聞網)