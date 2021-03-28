58歲趙姓男子前往新北市烏來區屯鹿樂佩山登山，卻被其他登山客發現猝死於步道旁，臉部爬滿蒼蠅已無生命跡象。（翻攝）

58歲趙姓男子前往新北市烏來區屯鹿樂佩山登山，卻被其他登山客發現猝死於步道旁，臉部爬滿蒼蠅已無生命跡象，警消集結從三峽入山，於今（28日）凌晨0時許接觸到趙男屍體，但因地勢險峻不易搬運屍體，已申請直升機吊掛支援，預計下午3時許吊掛，但仍需視天候狀況。

民眾27日下午3時許撥打桃園市消防局119電話，他們從三峽雲森瀑布登山口進入登山，在烏來區屯鹿樂佩山步道旁發現有一名年約50多歲男子疑猝死在路旁。民眾表示，因天色昏暗，搜救人員上山也要2至3小時，不方便在現場等待。

新北市消防局搜救人員與警察集結後共35人，自三峽雲森瀑布登山口徒步入山，於今（28日）凌晨0時許接觸到趙男屍體，屍體瞳孔放大、臉部爬滿蒼蠅，已無生命跡象。

警消指出，因現場地理山路地勢險峻，無法將趙男屍體搬運下山，今（28日）6時45分通報申請航空器吊掛，目前已聯繫上趙男家屬製作筆錄，將報請檢察官進一步相驗，釐清趙男死因。直升機吊掛作業時間預定下午3時許，但仍要考量環境、氣候因素。

58歲趙姓男子前往新北市烏來區屯鹿樂佩山登山，卻被其他登山客發現猝死於步道旁，臉部爬滿蒼蠅已無生命跡象。（翻攝）

58歲趙姓男子前往新北市烏來區屯鹿樂佩山登山，卻被其他登山客發現猝死於步道旁，臉部爬滿蒼蠅已無生命跡象。（翻攝）

58歲趙姓男子前往新北市烏來區屯鹿樂佩山登山，卻被其他登山客發現猝死於步道旁，臉部爬滿蒼蠅已無生命跡象。（翻攝）

(中時 )