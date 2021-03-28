國立海洋科技博物館「築夢南極生態藝術特展」，去年展覽至今備受關注。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館「築夢南極生態藝術特展」，除了作品、繪本、桌遊等周邊設計外，為讓民眾更能身歷其境，增加立體光影動畫小劇場，影像在館內來回穿梭，呈現南極企鵝的生態環境，另一方面也呼籲國人愛護地球。

國內知名水彩畫家楊恩生實地探訪南極後，進行一系列創作，結合科學、藝術、環境與生態共融的特展，除了作品外，也透過影音和情境讓民眾了解南極生態和環境議題，並同時出版適合大、小朋友閱讀與活動進行的繪本與桌遊等，去年展覽至今備受關注，3月底再加碼，增加立體光影動畫小劇場，作品中的南極皇帝小企鵝以故事方式走出畫面，增添驚喜。

海科館長陳素芬表示，立體光影動畫劇場，以南極皇帝企鵝孵化、探索、危機、團聚等4個歷程，帶著民眾透過企鵝寶寶活潑逗趣的踏步和滑移動作，探索與關注南極生物的生態環境，也經由劇場動畫背景將全球注目的氣候變遷議題和極地生物的生存權益突顯出來。

楊恩生進一步說明，南極的冬天溫度總在零下40至50°C，每一個企鵝蛋都很珍貴，企鵝爸爸得萬分小心呵護，企鵝才有機會生存下來，這也是皇帝企鵝最動人、堅韌與不可思議的面向，此外，當企鵝寶寶離開爸媽的腳下可自身活動時，牠們也會調皮且到處亂跑，這些過程都相當難能可貴，因此，透過畫筆逐一呈現在作品裡。

海科館表示，「築夢南極生態藝術特展」在科學的「真」、環保的「善」以及藝術的「美」共融結合下，民眾可以感受南極探險歷史、地理、生態知識與藝術家的作品傳遞之美，也希望帶給觀眾勇於追求夢想的力量和瞭解南極對全球氣候的重要性。

國立海洋科技博物館「築夢南極生態藝術特展」，除了作品外，也推出繪本、桌遊等周邊文物。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館「築夢南極生態藝術特展」，除了作品外，也推出繪本、桌遊等周邊文物。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

(中時 )