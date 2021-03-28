國際青年商會28日於全省各地，同步舉辦「擦亮世界角落」擦反光鏡的活動，苗栗縣「山城國際青年商會」響應。（巫靜婷攝）

苗栗縣「山城國際青年商會」28日邀請縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣議員楊明燁及苗栗市長邱鎮軍等人，聯手擦拭路口反光鏡，盼藉此活動，讓更多人關注交通安全議題。（巫靜婷攝）

329青年節前夕，國際青年商會全省各地同步舉辦「擦亮世界角落」擦反光鏡的活動，苗栗縣「山城國際青年商會」28日邀請縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣議員楊明燁及苗栗市長邱鎮軍等人，聯手擦拭路口反光鏡，盼藉此活動讓更多人關注交通安全議題，徐耀昌直呼很有意義。

國際青年商會啟動全省擦亮反光鏡的活動，苗栗縣由山城國際青年商會承辦，一早大批青年提著水桶、拿著梯子、抹布，與縣長徐耀昌等人前往苗栗市恭敬里，擦亮重要路口反光鏡，並高喊「擦一點，讓安全多一點，世界更美好一點」口號，引起不少用路人關注。

山城國際青年商會會長謝瑋安表示，活動邁入第4年，苗栗縣由3分會分別在竹南、頭份、苗栗，至少擦拭150面反光鏡，為用路人的安全盡一份心力，也為台灣城市發展與幸福做出貢獻，營造社區友善安全的居住環境，期盼能引起社會共鳴。

謝瑋安指出，國際青年商會舉辦活動以來，已在全省擦亮上萬面反光鏡，今年要完成擦亮5000面的目標，苗栗會員深受多年前1則影音新聞感動，影片中老翁自發性擦拭反光鏡，7年間擦了13萬片，默默守護用路人，被稱為「馬路活菩薩」。擦亮世界角落，商會也歡迎更多18到40歲的青年朋友加入公益行列。

苗栗縣長徐耀昌表示，反光鏡維護交通安全，在路口扮演重要角色，鄉親行經路口時，透過反光鏡能了解來車狀況，減少許多不必要的交通事故，青年朋友擦亮反光鏡，做這樣有意義的行動給予高度肯定，不光擦亮交通安全，也擦亮人的心靈，讓大家都能走向光明，希望民眾一起支持。

(中時 )