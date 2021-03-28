近日屏東一名男子，透過婚姻仲介花了65萬元娶越南籍新娘，但老婆到台灣22天竟趁凌晨落跑，引發討論。另有一名男網友也分享自己經歷，表示透過婚友社認識未婚妻，沒想到求婚後一切變樣，包括買房登記女方名下，大小聘、歐洲蜜月旅行20天等，短短2個月男網友就燒了500多萬，讓他怒轟女方根本：吃人不吐骨頭。

這名網友在臉書社團《靠北老婆》發文表示，去年參加婚友社認識了未婚妻，原本蜜月旅行、聘金、婚紗、婚禮細節都談好了，但他卻決定悔婚，原因是對方一家都是「吃人不吐骨頭」，更說未婚妻是公主高攀不起。

原PO感嘆，當初真傻，不知怎麼會被鬼迷心竅，「買新房要登記在你名下，頭期款及房貸都要我付，小聘大聘加起來就要146萬，還要買30萬元的黃金套組，疫情過後要去歐洲蜜月旅行20天，還要我準備60萬給你血拼買包包」。

如此之外，婚紗要到沖繩拍、喜宴要五星級飯店，未婚妻還要求「辦副卡」、「掌控薪水」、「買車給她」、「婚後不煮飯，三餐要外食吃餐廳」等條件。

原PO表示，自己1600萬的積蓄是每天工作14小時以上、用肝換來的，但求婚之後，短短2個月就付了500多萬，讓他相當懊惱「當初怎麼會這麼腦殘跟你求婚，還傻傻的不斷拿錢出來」。

最後更奉勸：「千萬不要讓對方知道你賺多少、名下財產有多少，談結婚時對方如果不斷開條件，要你不斷拿錢出來時就一定要小心！」。

眾多網友也紛紛回應：「這種婚別結了，結完婚會跟我當初結完一樣一貧如洗，等沒錢了，終究是要分開的」、「1600萬，月租老婆五萬，你能脫單26年」、「這個不叫結婚是叫『劫』婚吧！」、「不是公主但有病的一堆」。

不過也有網友笑稱：「感覺是幻想文」、「創作文」、「怎麼感覺有點豪小」、「好像大陸短視頻的劇情喔」。

(中時新聞網)