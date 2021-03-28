過去都擔任先發投手角色的洋投伍鐸，本季轉披味全龍戰袍後角色也有所變動，本季出賽6局並列全聯盟最多，中繼10.2局則是全隊之最，但他表示自己十分享受新角色的任務，準備好每天出賽。

伍鐸2015年加盟中職，前6年都是擔任先發投手角色，2017年拿下13勝，隔年轉披富邦悍將球衣更以14勝10負戰績奪下勝投王，但從19年起狀態下滑，連2年勝場數都只有2，在去年洋將大限遭富邦註銷。

今年再獲得重返中職的機會，來到年輕球員居多的味全，伍鐸角色也從先發改為長中繼，也由於陣中先發投手幾乎都有投球數限制，也讓伍鐸的角色更為吃重。

雖然出賽十分頻繁，但伍鐸十分享受新角色的任務，「雖然可能每天都要出賽，但也因此能讓自己維持手感。」他也透露轉換角色最大的不同之處，就是要在每場比賽賽後一定要留時間做些小肌群恢復運動，確保出賽無虞。

今年中職更換比賽用球，伍鐸表示，自己滿喜歡新的比賽用球，「去年的球表面比較光滑一些，且光滑程度還會有些不同，有時候自己也無法預測球路會跑到哪裡，但今年的球更好掌握，對於自己這種多總變化球球路的投手，至少知道會往哪裡跑。」

(中時 )