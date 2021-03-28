去年3月總統蔡英文臉書宣布鳳梨外銷澳洲的佳績，但經查關稅統計卻發現是56公斤的鳳梨乾，遭批大內宣；今(28)日農委會表示，首批由澳洲消費者預購的2公噸台灣鳳梨已日前空運抵達澳洲，並在昨日早上6時完成檢疫查驗；雖然目前2公噸空運沒問題，假設未來出口量大增是否仍走空運模式？不願具名出口商坦言，因為燻蒸加上金鑽鳳梨本身不耐長途低溫運輸，金鑽走空運看來是唯一可行的方式。

該出口商表示，未來即使銷澳鳳梨高達好幾十噸，但看來還是會繼續走空運的方式，澳洲防檢疫的嚴格程度居世界之冠，有害生物有疑慮的農產品必須經過溴化甲烷燻蒸，但是溴化甲烷燻蒸後的鳳梨走海運連日本、新加坡那麼近的航程都會爛，更何況是數千公里之外的澳洲。

而農產品燻蒸有兩種，一個是進口國燻蒸，另外就是出口國燻蒸，可是澳洲目前並不接受到進口國再燻蒸的做法，如果澳洲能接受到澳洲再燻蒸就不會有爛掉的問題，海運也就變得可行，坦白說這是當初台澳雙方沒有談好，不然就不會有這方面的問題了。

該出口商指出，目前出口的金鑽鳳梨冰過再回溫會有內部黑化的問題，就像這次新加坡市場出現的「黑心」鳳梨，但如果改種芒果鳳梨就不會有內部黑化的問題，因為品種特性不同。

台灣鳳梨農都種金鑽是因為鳳梨外銷9成5以上都是銷往中國大陸的金鑽，但芒果鳳梨因為有可長途運輸的優勢，加上轉單的日本與新加坡市場正在積極開拓，未來有意願轉種芒果鳳梨的農民應該會增加。

然而空運鳳梨也帶來不少爭議，自中國大陸以防檢疫為由3月起暫停我鳳梨進口後，農委會為轉銷其他市場，因此祭出外銷運費補貼，尤其空運澳洲每公斤補貼高達105元，海運則是23元，挨批「有政府會補助。」

有民眾表示，空運鳳梨並不是正常的貿易行為，為何不惜成本也要出口，難道政府真的很有錢？

一位澳洲本地台僑表示，一顆20澳幣折台幣400多元，根本沒有市場競爭力，只有滿滿愛國和鄉愁的人才會買。

(中時 )