第一階段邊境解封？AZ疫苗快過期？ 莊人祥今召開臨時記者會說明｜2021.03.28

AZ疫苗從3月22日開打至今正好滿一周，中央流行疫情指揮中心統計，到今天為止已施打9377人次，昨天只有高雄接種104人，今天也新增1例不良反應事件，目前為止共28件不良反應件數。

莊人祥表示，昨天傍晚有個案發燒、畏寒，原本要安排住院，但後來沒有住院，因此個案從原本嚴重不良事件改列為非嚴重不良事件。

至於，昨天一天只有一百多人接種，是否已經出現緩打潮？莊人祥說，因為昨天是週六，大部分的醫療院所的疫苗注射都是平日一到五週間，昨天剛好只有高雄市的醫院有安排。

未來是否開放下一個梯次，有針對專責醫院的第一線工作人員開放施打，約20萬人，其他非第一線工作人員、非專責醫院、診所、藥師等，若都納入就會有45.5萬人，下周會看接種狀況，評估何時或再擴及到下一個順位施打。

因為新的疫苗開打，尤其是打醫護，各醫院都是試營運的方式在建立標準流程，加上醫護還要分批接種，加上第一週開放接種的醫院也擴增兩次，已經從原本的57家，擴增到現在已有87家，5萬7千9百劑疫苗，會再看下周接種狀況，評估是否再給其他醫院。

(中時 )