宜蘭縣政府向中央爭取經費，改善八寶圳通洪斷面不足的問題，將在莊錦發排水新建分洪箱涵與閘門，排水分流到一旁的舊寮溪，圖中下方即為莊錦發排水。（李忠一攝）

宜蘭縣冬山鄉八寶圳因通水斷面不足，近10年來每逢颱風、豪雨時易淹水，宜蘭縣政府遂向水利署爭取經費，加上配合款共計2845萬元，除改善排水護岸外，還新建分洪箱涵，將流入八寶圳的排水分流到一旁的舊寮溪，預計今年底完工。

宜蘭縣政府水利資源處表示，冬山鄉的莊錦發排水與八寶圳都是農田灌溉設施，上游的湧泉水匯入莊錦發排水後，再匯入八寶圳，但八寶圳最窄處不足3公尺，有通水斷面不足的問題。

水資處指出，自2010年梅姬風災後，只要逢颱風、豪雨時八寶圳就容易溢出淹水，雖然一旁的舊寮溪在去年已經完成改善，但八寶圳淹水問題依舊難解；去年縣府主動與農田水利署宜蘭管理處協調，並向水利署爭取經費，2845萬元改善經費中，縣款就有512萬元。

縣府預定在莊錦發排水新建分洪箱涵及閘門4座，可將流入八寶圳的排水分流到舊寮溪中，閘門啟閉由農田水利署宜蘭管理處管理，由宜蘭管理處視灌溉需求調節水量，並將多餘的水量排入舊寮溪。

除新建分洪箱涵與閘門外，2845萬元還包括舊寮溪排水下游護岸改善，改善長度約220公尺，現工程已啟動設計，預計7月辦理工程發包、今年底完工，整體工程完成後預計可改善冬山鄉丸山村約29公頃的淹水面積。

今天（28日）縣長林姿妙前往視察，她表示，八寶圳淹水問題長期受到縣議員的關心與重視，縣府希望它能兼顧排水與灌溉，因此要求水資處解決困擾居民已久的淹水問題，盼工程能如期如質完工，讓鄉親不要再受淹水之苦。

(中時 )