各國新冠疫苗陸續開打，外界關心台灣未來如何面對邊境解封？中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將推動2階段邊境鬆綁措施，第1階段縮短打疫苗者檢疫天數，第2階段則是國內疫苗覆蓋率達6成就免除入境居家檢疫。有媒體指出，WHO的指引預計4月就會公布，亦即我國第一階段邊境解封，最快就是4月。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不會這麼快。

由於台灣取得疫苗速度慢，專家預估疫苗要達6成覆蓋率可能要到明年春節。專家亦強調，疫苗覆蓋率6成就免除居檢不夠安全，建議至少達7至8成再邊境鬆綁。

國內2家國產疫苗都已進行二期臨床試驗，力拼六月授權上市，指揮官陳時中日前專訪指出，第一階段邊境鬆綁，入境者只要有打疫苗，經核酸檢驗與抗體檢測後，都能減少檢疫天數，而世界衛生組織（WHO）正在制定「免疫相關保護指標（ICP）」作為新冠疫苗國際上市標準，台灣將盡力符合標準。

有媒體指出，WHO的指引預計4月就會公布，亦即我國第一階段邊境解封，最快就是4月。

對於謠傳4月WHO會出抗體指引，莊人祥表示，據他了解是沒有這件事，這部分還要了解相關來源。

莊人祥表示，未來因為需要臨床試驗針對有打疫苗，最後又被感染的人都要去追蹤抗體，需要一些時間，能不能趕在四月出來還不清楚，且出來後也要看，疫苗保護力的說明，要讓國內檢驗都做中和抗體檢驗的話，是否有其他替代方案，例如都要在P3實驗室檢驗，或是在一般的實驗室就可以，都有討論的空間。且莊人祥也表示，指引出來後能否立刻上路，都需要後續的討論與共識。

至於，世界衛生組織何時會公布指引，莊人祥表示，不清楚，沒有接收到四月公布的消息。

此外，關於疫苗抗體效力的指引部分，一方面可以作為國內國產疫苗未來獲得國際緊急授權證明的指標外，是否能當作抗體指標，還要再跟專家做討論。

莊人祥表示，若只採取中和性抗體，後續還是有配套措施，到底有幾家醫院可以做，每天可以檢驗的量能是多少，是需要了解的。

有中研院院士認為，國內抗體檢驗還沒成熟？莊人祥表示，這有兩個層面，一層是只有做中和性抗體檢測，需要P3實驗室來做，但最近已經有研究說，利用一般的實驗室抗體檢測，的確有看到類似的感染的機率為何。

莊人祥表示，到底未來抗體檢測這快要採取怎樣的檢驗標準，需要專家一起來討論，等有比較近一步討論結果時才有辦法說明。

(中時 )