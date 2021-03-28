學生抱著囡仔公徒步走讀北門區。（和順國小提供）

嘉義縣義竹鄉和順國小從去年11月開始，由老師林穎慧帶領學生進行18天360公里走讀活動，今年3月底順利完成，師生感念台南市北門區南鯤鯓囡仔公給予的庇佑，日前抱著囡仔公徒步走讀北門區，與神同行，感謝囡仔公幫忙。

為了讓更多學生參與走讀，校方積極尋找贊助，有次練習走讀時，師生從學校走到南鯤鯓向囡仔公祈求協助，沒想到神蹟立即出現，包含UNIQLO、棒棒積木飯店、圓山大飯店、王品牛排等大企業，第一時間就答應贊助，讓師生感動不已。

校長賀惠芳表示，走讀台灣活動所需經費不是偏鄉小學可以負擔，感謝鴻海教育基金會及熱心企業、人士捐贈幫忙；近日，關懷台灣基金會選中林穎慧老師為2021熱血教師，年初南下拍攝其如何帶領學生進行走讀。

賀惠芳說，南鯤鯓拍攝當天，師生博杯向囡仔公詢問是否願意跟大家徒步走讀北門區，3個聖杯立即出現，也促成這一次的與神同遊。

林穎慧表示，自助人助、自助天助，走讀獲得各界幫助，讓偏鄉生有機會走出去看世界，藉由揹負囡仔公遊北門，讓學生除了有不一樣的體驗，也學會感恩。

學生黃士彥說，感謝囡仔公幫忙，讓自己全台灣走透透，抱著囡仔公走過水晶教堂、井子腳等北門景點，一輩子都不會忘記。

學生蔡旭涵也說，去年向囡仔公祈求的願望都一一實現，前幾天蝦皮購物也贊助綠島蘭嶼徒步環島旅費，很感謝囡仔公幫忙。

校方表示，師生博杯向囡仔公詢問是否願意跟大家徒步走讀北門區，3個聖杯立即出現。（和順國小提供）

學生說，抱著囡仔公走過水晶教堂、井子腳等北門景點，一輩子都不會忘記。（和順國小提供）

(中時 )