內政部長徐國勇、周遊、李朝永、李麗莎、王惠民、張瓊玲等人一起參加災情勘查車捐贈儀式。（李朝永提供）

近年積極投身公益的周遊（阿姑）與老公李朝永，帶領台北市明星獅子會風塵僕僕遠赴花蓮，28日一早現身花蓮縣政府消防局，參加「災情勘查車」捐贈儀式，內政部長徐國勇也與會。阿姑表示，幾個月前跟部長就在台北認識，當時就送過一部消防救災越野車，且答應部長「我們還要再送一部」，在會長李麗莎、創會會長張瓊玲的努力奔走下，果然順利達成目標。

阿姑說，她一直很喜歡花蓮、覺得這裡環境非常好，與歷任台北市明星獅子會長這幾年也為花蓮做了很多公益，從榮民之家、安養院到帶隊勞軍、去監獄等地，差不多走遍所有花蓮需要幫助的地方，有次去剛好遇到颱風天，目擊房子的屋頂被吹翻，她也馬上去捐錢；這回再次造訪花蓮，發現花蓮風景漂亮、房子漂亮，她半開玩笑跟一旁的在地官員說：「我們可以在這蓋房子，幫我們找塊地，我們來成立一個會址！以後會常常來！」

由於花蓮縣長徐榛蔚因今天要去宜蘭參加活動，因此前一晚特別提早宴請周遊、明星獅子會會長李麗莎及全體獅友，阿姑說，很感謝縣長前一晚的熱情款待，她特別感動縣長說她這輩子從來沒有在晚宴這麼high、唱過這麼多首歌，一整晚賓主盡歡。阿姑謝謝大家為了公益一起勞心勞力，也希望大家加油，為我們的社會國家多做點愛心公益。她也答應花蓮縣長的邀約，七月要再去花蓮參加聯合豐年祭活動，屆時也會再捐車。

內政部長徐國勇表示，花蓮好山好水好地方，山多地方廣，消防救難能量上的確有所不足，地方財源又不怎麼充裕，雖然中央盡量挹注，但也要照顧很多地方，所以也靠很多民間的力量的協助。

明星獅子會的母會周遊獅子會去年12月在周遊經年累月熱心公益的精神感召之下，熱心捐贈新北市消防大隊一台價值130多萬的「消防救災越野車」，當時阿姑允諾內政部長徐國勇將會再接再厲由明星獅子會接棒捐車。歷經幾個月的考察、深觸，發現偏遠鄉區更需要更多的資源，去幫助政府協助救災的工作！明星獅子會會長李麗莎（歌手李翊君妹妹）與周遊、李朝永總監、創辦人王惠民、創會會長張瓊玲研商後，決定捐贈花蓮縣政府一步80多萬的救災勘查車，讓偏遠山區，能及時發揮消防救災的功能！更期盼能拋磚引玉，希望企業界發揮愛心，關懷偏遠地區！

內政部長徐國勇、周遊、李朝永、李麗莎、王惠民、張瓊玲等人一起參加災情勘查車捐贈儀式。（李朝永提供）

內政部長徐國勇、周遊、李朝永、李麗莎、王惠民、張瓊玲等人一起參加災情勘查車捐贈儀式。（李朝永提供）

內政部長徐國勇、周遊、李朝永、李麗莎等人一起參加災情勘查車捐贈儀式。（李朝永提供）

周遊在捐贈儀式上致詞。（李朝永提供）

花蓮縣長徐榛蔚昨晚宴請阿姑、李朝永、李麗莎等獅友會成員，自己也開心歡唱。（李朝永提供）

花蓮縣長徐榛蔚昨晚宴請阿姑、李朝永、李麗莎等獅友會成員。（李朝永提供）

花蓮縣長徐榛蔚昨晚宴請阿姑，兩人一見如故。（李朝永提供）

周遊與李朝永完成捐贈儀式後，一路遊覽花蓮景點慢慢玩回台北。（李朝永提供）

(中時 )