歐美國家抵制「新疆棉」爭議越演越烈，台灣甚至諸多藝人與政治人物，近日相繼表態抵制或利挺，台媒更是以疲勞轟炸的方式不斷報導。資深媒體人曾建華認為，西方國家得以「黑」新彊，藉以黑中國，來取得利益，「米國拉幫結派鬥中國，可以瞇著眼睛說瞎話就算了。但台灣許多不明就裡的人，及完全講假話的媒體跟著黑，實在無恥透頂了。」

曾建華以「種族滅絕VS血汗勞動」為題在臉書撰文，文中提到，這兩天以美國為首的西方國家猛攻大陸的新彊，說新彊棉花是出自少數民族的血汗勞動而來。而大約有1年多的時間，同樣一批西方國家說中共在對維族進行種族滅絕，不需要仔細想就知道，這兩者必定有一個是假的。

曾建華認為，如果種族滅絕了，那就無法血汗勞動了，如果血汗勞動是真的，那絕對不能進行種族滅絕，否則血汗勞動就進行不下去了。「真實的情況如何？去過的也說不清楚，沒去過的西方人嘴皮子倒說的山響」。而西方國家要依明顯的政治目黑中國，好比武大郎抓姦，意即力有未逮。

曾建華提到，曾赴新疆觀光，依照相關數據顯示，新彊土地面積是台灣的45.69倍大，人口2580萬人，比台灣還少。勞動力數十年來都處於不足的情況，即使是現在已經高度機械化的農產收成，勞動力仍不足。

曾建華指出，新彊需要勞動力的原因很簡單，新彊是個農、工業的生產大省，盛產各種各樣的水果，出產棉花、小麥、 絲綢、胡桃、薰衣草和綿羊，還有豐富的石油等礦藏資源，包括阿克蘇市和克拉瑪依市的石油和天然氣。

曾建華表示，又由於工業生產需要電力，新彊電力不足，但幸好新彊風力發電規模很大，可稍彌補電力需求。由烏魯木齊往東或往北的公路，沿線滿滿的風力發電機組。有一首民歌《達坂城的姑娘》故事的地點叫「四十里風地」，下了車風非常的大，唯一的好處是發電容易。

曾建華認為，講新彊有多大，其實不具說明性，若單以若羌縣來說，該縣同時與甘肅省、青海省和西藏自治區接壤，總面積19萬9222平方公里，是553個台灣大，約相當於2個浙江省的面積，2019年末，全縣總人口才6萬8320人，若羌出產的大紅棗全國有名，採收的時候全鎮才1000多人，「（人力）夠個屁用呀！」

曾建華直批，西方國家是不用功嗎？不懂嗎？不是，他們是必須「黑」新彊，藉以黑中國，以取得自己的利益。「米國拉幫結派鬥中國，可以瞇著眼睛說瞎話就算了。但台灣許多不明就裡的人，及完全講假話的媒體跟著黑，實在無恥透頂了。」

(旺報 )