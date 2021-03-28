印尼南蘇拉威西省錫江市一間天主教堂今天上午發生炸彈攻擊事件，爆炸造成至少9名教會人員及信徒傷亡。印尼警方正在調查確切死傷情形、爆炸案起因、嫌犯以及受害者身分。外交部對於這起爆炸案造成多位無辜民眾傷亡的恐怖攻擊行徑，表達我國政府的嚴正譴責。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部長吳釗燮獲知這個消息後，立即請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表我國政府與人民對此一不幸事件表達關切與慰問，章溥帝代表感謝我國政府的關心與善意。

依據我國駐泗水辦事處目前掌握的消息，目前暫無國人受到爆炸案影響或傷亡。外交部、駐印尼代表處及駐泗水辦事處將持續瞭解爆炸案相關資訊及發展，同時籲請正在印尼商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全。

外交部也提醒國人在印尼如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話，或駐泗水辦事處緊急聯絡電話以獲得及時的協助。

(中時 )