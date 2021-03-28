日前一名從美國返台的補教老師（案1012），入境後122天確診，創下來台最多天確診案例，因其自費採檢才確診，指揮中心擴大匡列22名接觸者，今天所有接觸者核酸採檢與抗體採檢結果出爐，皆為陰性。

自美返台的案1012位一名20多歲男補教老師，去年11月19日赴美，22日經韓國轉機返台，12月初結束檢疫出關。男子近期計劃出國，3月23日自費採檢檢出陽性，Ct值36，隔日再檢驗則陰性，抗體IgM及IgG皆陽性。此案入境到確診間隔122天，創下入境確診最久紀錄。

這名補教老師住院後採檢，Ct值一次36，另一次檢驗則是陰性，符合解隔離條件，昨日獲准解除隔離，1名居家隔離的接觸者也已經解隔離。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名補教師為境外移入個案，補教老師接觸者中22人需採檢，前天17人檢驗ＰＣＲ和血清抗體都是陰性，另外有5人採檢，目前結果也都是陰性，其在台22名在台接觸者都是陰性。

(中時 )