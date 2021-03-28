連千毅首次錄綜藝節目。（中天綜合台提供）

吳宗憲、Sandy吳姍儒主持中天綜和台《小明星大跟班》，31日晚間10點播出主題為「我台我驕傲，Local女孩大集合」，邀演藝圈台客代表連千毅、小鐘、西門太狂（蕭志偉）以及火辣台妹群分享台客文化。首次參加綜藝節目錄影的連千毅樂道：「第一次就『歐M』給亞州天王啦。」但俗擱有力的用詞，全場聽得一頭霧水，他解釋「歐M」即台客所說相挺、捧場之意，樂得吳宗憲開玩笑點出兩人近期關係變化：「我們以前經常在網路上交鋒，結果後面變交尾。」

兩人日前在網路直播「世紀大和解」，10分鐘就吸引3.5萬人觀看，還因此造成網路癱瘓，讓Sandy很驚訝：「天啊，等於10分鐘就超過他（吳宗憲）在小巨蛋的粉絲人數。」率先登場的台妹是糖糖，她被封為「最美禮生」，亮麗外貌把連千毅迷得神魂顛倒，糖糖吐露禮生工作甘苦談時，連千毅忍不住憐香惜玉：「她們的工作稱之為神之侍女，很多人看到她們這麼漂亮，就會想去『卡油』，所以有些廟方會找一些在地的（黑道）來保護，記得不要去打擾她們工作。」正當大家見連千毅霸氣護航，以為能擄獲糖糖芳心時，她竟語出驚人：「其實我最愛的偶像是憲哥。」Sandy一聽毫不留情說：「也太沒眼光了吧。」氣得吳宗憲回嗆：「妳每天跟天王生活在一起，就把天王當屎了是不是？」父女針鋒相對笑翻全場。

連千毅特別分享幾個台客標準，連汽車款式都有要求：「滿18歲考到駕照就一定要有一台國產車，19歲之後等級也要跟著提升，去中古車行全額貸買賓士C300，然後加油加300。」除了曬愛車、搬出超硬背景，金戒指、金項鍊等行頭也要有，連千毅更分享臉書貼文技巧：「鈔票放在方向盤前，但一定要露出賓士Logo，貼文寫一些像是『不好意思，這是今天賺的錢』之類的內容。」吳宗憲調侃：「我還看過有些對地球有概念的兄弟，一群人也黑衣，他們會比一個（握拳）手勢，標語是『舉手之勞做環保，青山綠水永得保』。」連千毅傻眼回應：「這清潔隊的啦。」《小明星大跟班》每周一至周五中天綜合台晚間10點播出。

(中時 )