台中市后里區一間橡膠廠28日中午再度失火，已是該廠1個月內連續5起火警。（台中踢爆網）

后里區一間橡膠廠1個月內4起火警，引發蓄意縱火議論， 28日中午再度失火，現場竄出大批黑煙。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

消防人員疲於奔命，正在進行殘火處理。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區一間橡膠廠1個月內連續4起火警，引發蓄意縱火議論，目前警察機關及消防機關正在調查中。不料，相隔不到半個月，28日中午該橡膠廠再度失火，現場竄出大批黑煙，在消防人員積極搶救下目前已撲滅，民眾痛批都缺水了還燒起來，要求政府徹查。

后里區一間橡膠廠上月20日深夜發生大火，火勢一發不可收拾，廠房內猛烈竄出黑煙直逼天際，嚴重影響空氣品質。1個多月後，28日中午12時許第5度竄出火舌，台中市消防出動人車灌救，目前已撲滅進行殘火處理。

這間橡膠廠近1個月來已發生5次火災，第1次是上月20日凌晨1時許，消防人員直到天亮才將火勢控制，燃燒面積達2500平方公尺；第2次在2月26日凌晨12時許；第3次為3月7日深夜11時，且前一晚還下大雨；第4次則是3月13日凌晨3時許；今天下午則為5度起火。

環保局表示，該局於2月20日火警時派員前往稽查，初判因置放橡膠等物質管理不當致自燃，造成嚴重空汙，依法處分500萬元罰鍰；3月13日則裁罰20多萬元罰鍰；3月28日將重罰，另涉及蓄意縱火部分已函請警察機關及消防機關調查。

(中時 )