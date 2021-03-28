帛琉總統惠恕仁一行人今天下午抵台，正式啟動「台帛旅遊泡泡」。中央流行疫情指揮中心言人莊人祥今天表示，惠恕仁在台期間，都會有我外交部的人全程陪同，以落實各項防疫措施。至於台灣民眾到帛琉旅遊，將採團進團出，中途脫隊者會被處罰。

惠恕仁一行人3月28日至4月1日來台進行工作訪問，並訂於4月1日搭乘「台帛旅遊泡泡」首航班機返國，親自檢視「台帛旅遊泡泡」登機流程。

莊人祥表示，惠恕仁來台前3天，就已經做過PCR核酸鹼測，因此他入境台灣後，我方不會再對他採檢；不過他在離開台灣前，還會接受一次核酸鹼測。

莊人祥說，惠恕仁一行人來台後，他住進的飯店會提供專用出入口及專用電梯，各樓層也會有酒精及洗手液，他們還會有獨立用餐區。他們在台灣參與各項活動，指揮中心建議全程配套口罩、維持社交距離及採實名制，並應盡量避免到人潮擁擠的地方。

惠恕仁來台主要是啟動「台帛旅遊泡泡」，不過民眾現在要參與前往帛琉旅遊，費用偏高。莊人祥說，台帛旅遊開放初期，受限於航班及人數，加上當地防疫需求，因此整體費用比較貴一點。不過未來旅客數提高及其他航空業者加入後，到帛琉旅遊的費用一定會降。

莊人祥說，台灣民眾利用「台帛旅遊泡泡」到帛琉旅遊，採團進團出，不能中途脫隊。交通部觀光局將會訂定處罰措施，如果有人在旅遊過程中途脫隊，不但當事人要受到處罰，帶團的旅行社也要負起責任。

(中時 )