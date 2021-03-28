台中捷運綠線試營運今天邁入第四天，27日是第一個周休假日考驗，中捷公司統計，當日搭乘人數總計有9萬3054人次，且乘客多集中在下午時段搭乘，中捷公司董事長林志盈特別在臉書PO文，呼籲民眾避開熱門時段，可減少擁擠情況。

中捷試營運的第一個周末假日，一整天乘車人次總計達9萬3054，相較試營運第一天、周間時段的5萬5205人次，假日乘車人數較首日多了將近7成，中捷公司分析，可能許多民眾假日睡得較晚、搭乘時段多集中在下午，也使得假日的捷運列車較為壅擠。

為分散旅客，林志盈特別在臉書PO出建議乘車時段，他說，假日期間最佳乘車時間為早上6點至10點、晚間9點至12點收班，這兩個時段的人潮較少，民眾尤其要避開下午3點至晚間9點的超熱門時段；置於周一至周五的周間，最佳乘車時段為早上6點至中午12點、晚間8點至12點，周間則以傍晚4點至晚間7點人潮最多。

台中捷運公司也針對各車站出入人數作統計，在中捷綠線18座車站中，人潮最多的是高鐵台中站、市政府站及北屯總站，而這兩天因是周休假日，包括文心森林公園站、豐樂公園站也有不少家長帶著孩子進出站。

此外，去年首次試營運期間，中捷開放廠商購買廣告彩繪列車吸引不少目光，林志盈也在臉書PO初重新彩繪完成的「熊貓粉紅列車」，預告將在周日與民眾有約。

(中時 )