台南市左鎮區左鎮國小有嶄新的校舍、免費課後學習、假日課輔等等優點，仍不敵少子化衝擊，遇到招生難題。（劉秀芬攝）

110學年度國小新生分發作業27日截止，新生陸續辦理報到，台南市偏鄉左鎮區今年戶籍上只有18個小一新生，但有半數以上都住在外地，左鎮國小有8人報到，其中兩人從永康跨區就讀；光榮實驗小學有8人報到，其中只有1人戶籍在左鎮，雖然兩校辦學都非常有特色，仍不敵少子化衝擊。

因人口外移及老化，被國發會列為可能會消失的左鎮區，早期人口多時曾有左鎮、光榮，岡林和澄山等4所國小，隨著偏鄉工作機會減少，人口外流，岡林和澄山遭裁撤，左鎮及光榮招生愈來愈難。

左鎮國小目前有50名學生，6月將有10人畢業，校長楊靜芳今年一收到區公所給的學區新生資料，馬上一一聯絡安排家訪，結果發現有6人不住左鎮，還有1人留在泰國沒回台灣。

楊靜芳與老師們帶著招生說明，親自到學生家裡向家長或是阿公阿嬤解說，雖然學校有嶄新的校舍、免費課後學習、假日課輔，生生有平板、班班有冷氣及75吋觸控式顯示器，社團選擇多，外聘師資陣容強，而且也有許多從玉井、新化、新市、永康跨區就讀的學生，但家長考量到工作地點不在左鎮，要接送上學有難度，多數放棄讓小孩回鄉就讀。

去年才轉型為實驗小學的光榮實小，學生數目前有44人，因與左鎮化石園區館校合一，課程發展較具開放性，受到不少家長青睞。雖然光榮實小學區內新生只有5人，且其中只有1人報到，另有7人從新化、永康、玉井跨區就讀。

光榮實小校長蔡坤良說，有家長表示，讀小校小孩可以享受較多資源，實驗國小也是吸引他們就讀原因，因此寧願每月多花3000元油錢自行接送就讀。

楊靜芳說，偏鄉小校資源不見得比市區大校差，，學校爭取更多課後學習、社團資源，國小部正課與課後均有能進行全英教學之授課師資。

此外，幼兒園直升小學是學校新生一大來源，左鎮國小附幼教學優質，曾在3年內兩度得獲得教育部教學卓越獎肯定，楊靜芳也強調，希望讓跨區就讀公幼的小朋友家長熟悉、認識學校的優點，繼而直升國小。

(中時 )