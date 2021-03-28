席姓女子去年初到北市多家餐廳、KTV大吃大喝，結帳時宣稱「王陽明是我乾弟」、「蕭敬騰會來埋單」耍賴不付錢，甚至在商店順手牽羊被捕後，說她認識很多藝人，是商品代言人，否認犯罪。台北地院依詐欺、竊盜罪判席女拘役70天，得易科罰金7萬元，並追徵她白吃白喝費用8705元。

檢警調查，年約40歲的席女，近年常在西門町、台北車站一帶白吃白喝，或在超商、商店偷東西，成為萬華、中正區店家的頭痛客人。她總是在餐廳飽餐一頓後，大喇喇地坐在店內宣稱「王陽明是我乾弟」，或稱她熟識的知名藝人會來埋單，但直到餐廳打烊前，店家始終未見藝人來結帳，只好報警處理。

據了解，檢察官曾以她有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准，她迄今因涉20多件竊盜、詐欺案，頻繁進出法院及看守所，2019年8月才出獄，雖然法院曾請醫院鑑定，發現她患有妄想症，但對違法行為仍具辨識能力，因此依法判刑。

判決指出，席女去年1月13日早上，到西門町某KTV佯稱與2名友人消費，結果在KTV窩了近5小時點餐吃喝，結帳時拿不出2715元費用，還說等下有藝人會來付帳，店家要求她簽切結書，須在3天後付清，結果她賴帳，店家報警。

1月17日下午，席女到某美式連鎖餐廳用餐消費4157元，她說藝人王陽明、蕭敬騰會來付帳，並一直坐到餐廳打烊，店家報警；翌日，她再至大賣場的義式餐廳吃飯，同樣賴帳未付1833元費用，遭店家報警送辦。此外，1月8日下午，席女至某休閒用品店，竊取保溫瓶及環保雙頭叉子，被店員發現報警。

法官訊問時，席女否認犯罪，辯稱藝人王陽明是她乾弟，王說可以跟餐廳談合作方案，並會幫她清償款項，另她是保溫瓶商品代言人，沒有竊盜犯意。但法官因她提不出所謂藝人朋友的聯繫方式，不採信她辯詞，依法判刑。

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