日本共同社報導，日本國立環境研究所將與台灣「蒙斯特農研」公司共同開發新技術，希望利用人工智慧（AI）現場識別及判定現蹤螞蟻是否為紅火蟻，防止在日本落腳。

日本2017年6月首度在境內確認紅火蟻蹤跡，到目前為止已在16個都道府縣的港口等處發現。

報導指出，27日獲知日本國立環境研究所（國環研）將與台灣紅火蟻調查和驅除公司蒙斯特農研（Monsters' Agrotech）共同開發新技術，使用AI迅速判定在港口、貨櫃集散場發現的螞蟻，是否為毒性很強、原產於南美洲的「紅火蟻」。

開發這項技術目的在大幅減少調查的繁複程度，促成儘早掌握紅火蟻入侵情況，防止落腳日本境內。

國環研是在26日與蒙斯特農研就技術合作達成共識，希望最快在紅火蟻活動趨於活躍的初夏能開始試驗性導入。

準備開發的AI機制是利用智慧型手機等工具拍攝螞蟻，然後發送圖像，系統就會自動判定並通知結果。在紅火蟻已落腳的台灣，部分場所使用蒙斯特農研產品。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100328

(中央社)