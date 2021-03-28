鄧雨賢音樂文化公園將變身，木棧道將拆除。（羅浚濱攝）

新竹縣向內政部營建署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」獲核定在6個鄉鎮市執行，其中，芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園將「變身」！將拆除園內10多年的木棧道等老舊設施，規畫天然草皮並以石材設立天然座椅，讓戶外展演空間更優質。

縣長楊文科指出，營建署為促進城鎮再生，繼推出「城鎮之心」後，去年底公布「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，縣府隨即召開提案說明會，邀請有意提案鄉鎮市公所參與。

經共同討論提案方向，並會同新竹縣環境景觀總顧問協助，有竹北、竹東、新豐、芎林、尖石及五峰6鄉鎮市提案，針對開放空間及公共設施，改善綠帶周邊和步行環境，獲中央核定4230萬元執行，補助3384萬元，地方自籌946萬元，相信將能為新竹縣幸福宜居城市注入一股全新能量！

縣府交旅處長游志祥說明，6個鄉鎮市的城鎮風貌及創生環境營造計畫，主要聚焦在城鎮特色景觀設計與改造，進行鄉鎮自然、人文及生活環境改善，各項工程預計今年年中發包，拚年底前完工。

其中，芎林鄉公所有鑑於鄧雨賢音樂文化公園已興建10多年，園內設施老舊，計畫將把老舊公園地板和木棧道拆除，規畫以天然草皮與石材設立天然座椅等，以提供更優質的戶外展演空間。

另外，竹北市福興公園與縣福公園、竹東鎮頭重里富榮公園及新豐鄉公園，也將在盤點後規畫改善相關設施。

五峰鄉清泉溫泉重建後，因汙水排放及設施等問題已休業2年，整個溫泉風景區、尖石鄉小錦屏與馬胎古道，將規畫改善公共空間及周邊設施，以便提升原鄉旅遊服務品質。

(中時 )