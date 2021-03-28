蔡英文總統今天表示，政府推動長照2.0，從無到有，「一國中學區一日照」目前完成超過一半，預計2024年就能全面落實。她也承諾政府會繼續努力，持續推動政策，從結構面來減輕女性照顧家庭的負擔。

蔡英文今天出席「台灣婦女團體全國聯合會20周年感恩餐會」，前副總統呂秀蓮也出席，不過兩人在會中並無太多互動 ，只有在合照結束下台前，兩人相互禮讓一番，蔡英文要離開會場時，呂也禮貌性的欠身致意。

蔡英文抵達時，媒體喊話詢問新疆棉是中美角力，台灣是否不應該過多介入？以及針對藻礁議題，執政黨是否準備正面迎戰公投？蔡英文都微笑不答，快速進入會場。

蔡英文致詞時首先感謝婦全會今天把台灣婦運界重要前輩及年輕世代都聚集在一起，也看到婦運界滿滿的能量及活力。她說，婦女運動在台灣走過半個多世紀，從過去到現在，只要有關性別的議題和修法，都可以看到在場所有婦運界朋友的努力。

她以八0年代的「單身禁孕條款」為例，說明很多婦運界前輩走上街頭，為女性爭取更多的職場權益。尤其當時還沒解嚴，大家的勇氣，非常令人欽佩。後續也催生出「性別工作平等法」的立法，讓女性工作者在職場上獲得更平等的待遇。

蔡英文也談到讓大家很震驚，也很哀傷的彭婉如事件，所有婦運界的朋友，為此組織了「女權火照夜路」大遊行，讓台灣社會開始關注到女性安危問題。「這些行動的意義和影響都非常深遠」。

她說，一直到現在，有關性別和婦女議題，不斷在轉變進步。在各界奔走努力之下，台灣終於在2019年，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。她要感謝所有前輩的努力，不只在台灣社會播下性別平等的種子，也讓國際看見我們的成果。

不久前，行政院發布了「2021性別圖像」。台灣性別平等表現，依聯合國最新的性別不平等指數來衡量，是全球第6名，也是亞洲之冠。蔡英文認為，追求性別平等是一條長遠的道路，我們還有許多要努力的工作。

針對大家都很關心的托育和長照議題，蔡英文表示，政府正全力推動照顧國家化，增加3000班公共化幼兒園的目標，現在已經達成一半。政府推動長照2.0，從無到有，「一國中學區一日照」的承諾，也完成超過一半，預計2024年就能全面落實。

她承諾，政府會繼續努力，持續推動政策，從結構面來減輕女性照顧家庭的負擔。我們在性別平等的這條路上，要繼續往前走，我們走到今天，在國際上受到很多肯定，而這些肯定有部分是反映在她身上，「今天蔡英文在國際上受到的肯定，都是各位的功勞」。呼籲大家一起努力，為台灣下一個階段的性別議題，創造出更多平等的機會。

(中時 )