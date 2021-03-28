胡瓜（中）腳抽筋。（民視提供）

胡瓜主持民視《綜藝大集合》，本周邁向新起點「1001集」，特別安排他搭上去年《鬼滅之刃》熱潮，假扮主角炭治郎，他的紮辮子造型格外可愛，馬尾扮相還被叫館長，讓胡瓜哭笑不得。他穿著一身炭治郎的衣服，在台上跑來跑去，後面還跟著一群身穿盔甲的日本武士，原來是「甲冑武士團」，莊嚴隆重的武士裝扮相當吸睛。

胡瓜為了要送幸福獎金給甲冑武士團，竟異想天開想出新單元「水之呼吸參之型：流流舞」，本來還不知道這個水之呼吸要怎麼展現，提議自己親自示範，沒想到胡瓜才一出場砍下第一刀，立刻雙腳抽筋，逗得現場哈哈大笑，還笑虧瓜版炭治郎怎麼變弱了，過程逗趣。

除了扮妝，揚名國際的「頭好壯壯」邀到抓老婆撞氣球的刺青師傅，胡瓜、阿翔一起共襄盛舉互相PK， 兩人一撞氣球，臉上露出又痛又麻的表情，非常好笑。而膽大包天的籃籃更抓住胡瓜脖子撞向氣球，讓所有人直呼：「膽子太大了。」

(中時 )