原本打算等到29日才召開紀律委員會，討論27日新竹街口攻城獅與台新夢想家之戰打架事件的處分，卻抵擋不了外界龐大批評聲浪，PLG官方28日緊急宣布判決結果，將有4名球員遭到禁賽、4名球員與1名教練面對罰款處罰，感覺只想趕緊息事寧人。

這次判罰最重的，當屬最先出手且沒品故意撞人的夢想家洋將杰倫，他是唯一被禁賽2場的球員，且被罰款5萬，楊敬敏與王柏智則因衝進場內被禁賽1場，夢想家洋將希克斯與總教練朱利亞斯被罰5千；攻城獅洋將大勝禁賽1場、罰款2.5萬，林明毅罰款5000元。

除了以保障球迷觀賽權益為由，28日所有遭到禁賽球員都可照樣上場，PLG聯盟也決定這場比賽主裁判陽和平禁吹1場，兩名檢察員記點處分；至於衝突當下衝入場內「勸架」的隊職員，則是口頭警告，似乎代表日後所有隊職員只要高喊勸架就可衝入場內。

PLG這次緊急提前宣布打架事件處罰結果，無疑只是想要息事寧人，除了以杰倫的沒品舉動與故意掀起打架事件的意圖來說，他才禁賽兩場根本不痛不癢，第一個衝入場內的朱利亞斯，只要看過慢動作畫面的人都知道，他衝進來根本就在挑釁，而非勸架，只有罰款正確嗎？

(中時 )