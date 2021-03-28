苗栗縣政府為加強雇主聘用外國人的法令知識，下鄉辦理多場宣導會議，呼籲雇主勿存僥倖心態，應謹慎守法。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

疫情爆發後，許多已辦理終止聘僱的移工，遲遲未取得機票回國而滯台，為求生存，他們到處打工，但許可身分失效，打工行為已觸法，近來苗栗縣政府接獲不少檢舉，查獲雇主容留外國人非法工作，去年至今已裁罰38件，總罰鍰金額高達430萬元，勞青處提醒，雇主若5年內再犯，恐面臨刑期。

疫情期間，許多移工終止聘僱後，買不到機票無法回國，也因為疫情，台灣無法引進部分國家移工，或是防疫規定，無法及時到位，社會出現勞務人力空缺，讓這些無法歸國的移工，正好填補缺額，但他們的許可身分已失效，雇主未查明居留證，容留移工非法工作，已觸犯《就業服務法》。

勞青處指出，依據《就業服務法》第57條第1款規定，雇主不得聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人。違者可罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰。就算以「幫忙」名義在店家做事或到工地打工沒有酬勞，只要認定提供勞務，仍屬非法容留外國人工作。

勞青處統計，去年至今裁罰38件，其中以非法看護工31件最多，查獲地點還包含工廠5件、餐飲業1件以及機構1件，總罰鍰金額高達430萬元。值得注意的是，雇主若5年內再違法，還會面臨3年以下有期徒刑、拘役，或併科120萬元以下罰金。

常見民眾檢舉雇主自家經營攤商及小吃店，原申請的看護工，除了在家照顧被看護人外，上午還要到自家攤商幫忙，下午至小吃店做清潔工作，雇主讓移工從事許可外工作，經查獲同樣違反《就業服務法》。勞青處副處長涂榮輝指出，在小吃店、攤商工作的移工，若非外籍配偶，通常都是非法打工，呼籲雇主勿存僥倖心態，應謹慎守法。

(中時 )