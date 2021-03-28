桃園警察分局長邱紹洲與景福警友站長張凱翔特別為吳振詩舉辦慶祝會。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局景福派出所警員吳振詩，企管系畢業後順利進入外商上班，憑藉優異外語和行銷能力外派到大陸，荷包賺滿滿，但常和家人分隔2地，好幾年春節都無法返家團圓，經警職同學介紹，決定轉職，順利考上警察特考分發到桃園，勤餘不斷進修，再進入警大法研所，今年順利畢業將派任巡官，分局長邱紹洲讚譽有加，特辦慶祝會，希望鼓勵同仁學而不倦。

吳振詩大學時期就讀企業管理系，畢業後以其優異的外語及行銷能力，順利進入外商（日本貿易公司）上班，公司也看重其專長，指派他到對岸深圳地區擔任駐點人員，負責產品展覽推銷的工作。

吳振詩雖領有豐厚薪資及優渥福利，但2至3個月才能返家一次，與家人分隔兩地，常為思鄉所苦，且因為外商公司文化差異，傳統節日經常工作最忙碌，有數年春節假日無法返家團圓，萌生轉職念頭，但若轉任其他相同類型工作，因有駐外經驗，新公司極有可能優先派遣駐外。

吳振詩陷入兩難之時，巧遇一位在警界服務的國小同學，勸他轉任警察工作，可以兼顧家庭工作又具有挑戰性，吳振詩遂利用下班後積極自修研讀，順利通過99年度警察特考，101年6月分發至桃園分局景福派出所服務至今。

吳振詩不諱言從警期間日本籍老闆數次聯絡，希望他回來公司上班，他屢屢婉拒，勤餘時間更專心研讀相關法律書籍，加強本身職能，107年考取警察大學法律研究所，今年順利修業完成，即將派任巡官職務。

分局長邱紹洲與景福警友站長張凱翔，利用所內舉辦每季頒獎表揚績優員警場合，特別為吳振詩舉辦慶祝會，贈予紀念品及全派出所同仁簽名祝福的賀卡恭賀。

邱紹洲嘉勉吳振詩平日在工作上認真負責，勤餘時間仍積極進修，努力向上的態度可為同仁表率，期許他在新職務上能持續精進，為社會治安及民眾安全繼續奉獻心力。

(中時 )