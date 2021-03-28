桃園警察分局景福派出所警員吳振詩，企管系畢業後順利進入外商上班，憑藉優異外語和行銷能力外派到大陸，荷包賺滿滿，但常和家人分隔2地，好幾年春節都無法返家團圓，經警職同學介紹，決定轉職，順利考上警察特考分發到桃園，勤餘不斷進修，再進入警大法研所，今年順利畢業將派任巡官，分局長邱紹洲讚譽有加，特辦慶祝會，希望鼓勵同仁學而不倦。
吳振詩大學時期就讀企業管理系，畢業後以其優異的外語及行銷能力，順利進入外商（日本貿易公司）上班，公司也看重其專長，指派他到對岸深圳地區擔任駐點人員，負責產品展覽推銷的工作。
吳振詩雖領有豐厚薪資及優渥福利，但2至3個月才能返家一次，與家人分隔兩地，常為思鄉所苦，且因為外商公司文化差異，傳統節日經常工作最忙碌，有數年春節假日無法返家團圓，萌生轉職念頭，但若轉任其他相同類型工作，因有駐外經驗，新公司極有可能優先派遣駐外。
吳振詩陷入兩難之時，巧遇一位在警界服務的國小同學，勸他轉任警察工作，可以兼顧家庭工作又具有挑戰性，吳振詩遂利用下班後積極自修研讀，順利通過99年度警察特考，101年6月分發至桃園分局景福派出所服務至今。
吳振詩不諱言從警期間日本籍老闆數次聯絡，希望他回來公司上班，他屢屢婉拒，勤餘時間更專心研讀相關法律書籍，加強本身職能，107年考取警察大學法律研究所，今年順利修業完成，即將派任巡官職務。
分局長邱紹洲與景福警友站長張凱翔，利用所內舉辦每季頒獎表揚績優員警場合，特別為吳振詩舉辦慶祝會，贈予紀念品及全派出所同仁簽名祝福的賀卡恭賀。
邱紹洲嘉勉吳振詩平日在工作上認真負責，勤餘時間仍積極進修，努力向上的態度可為同仁表率，期許他在新職務上能持續精進，為社會治安及民眾安全繼續奉獻心力。
(中時 )
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