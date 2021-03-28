加工出口區更名為「科技產業園區」，潭子園區等28日共同聯合揭牌。（潭子科技產業園區提供／陳淑娥台中傳真）

台灣經濟起飛的加工出口區，28日起正式更名為「科技產業園區」，加工處於楠梓園區舉辦聯合揭牌典禮，透過視訊連線與前鎮、台中港、屏東及潭子等園區共同聯合揭牌，象徵園區邁入新里程碑。

潭子科技產業園區加工出口區管理處台中分處長曹家文表示， 過去52年潭子加工口區給大家印象就是非常傳統的產業，大家克勤克儉，非常認真努力打造這一片土地，打造很大經濟產值，辛苦有目共睹，現在科技不斷提升、技術不斷升級。

曹家文指出，因應時勢在今年成立科技產業園區，期待未來潭子科技產業區可以造福整個大台中，台中分處同仁會與區內廠商一起打拚，讓這塊土地愈來愈繁榮，讓區內廠商帶來更多更多商機，給在地愈來愈多就業機會，讓地方愈來愈繁榮。

更名後的園區將邁向另一個嶄新階段，「科技產業園區」朝3個升級目標持續邁進，包括一、產業科技升級：自2019年起，科技產業園區廠商執行投資台灣三大方案，累積投資超過1300億元，約占全國11 ％，是台商回台投資密度最高之園區。園區將利用此波投資動能，加速推動智慧製造、設備優化、先進材料研發等事項，打造科技產業園區成為國內重要之高階製造中心。

二、服務智慧升級：5G時代來臨，推動智慧升級是當代的顯學，是故園區服務團隊利用更名的契機，全面檢視園區服務缺口，積極導入資源，推動設備智能化、監控雲端化、服務客製化等工作，並開拓數位智能新商機，使園區的服務配合更名可全面升級。

三、環境優化升級：本次「科技產業園區設置管理條例」立法，除了更改園區名稱外，也加入了投資管理、資產活化與促進產學合作等相關條文，期許園區服務團隊積極落實新法令，推動園區設施優化，導入設計美學與創新科技，以營造更優質的投資環境。

(中時 )