蘇伊士運河被長榮貨輪卡住，經濟部稱「不影響天然氣進口」。（圖擷自經濟部臉書）

長榮海運大型貨輪卡在蘇伊士運河，國內馬上有人擔心，台灣天然氣運送是否遭波及，若未來出現類似運輸風險，台灣應付得了嗎？對此，經濟部回應說，台灣進口天然氣未經蘇伊士運河，所以不受影響。不過，有網友噴文反批，台灣曾有因颱風而無法進口任何能源的紀錄了，真以為歷史不會重新上演？

經濟部今（28）日在臉書上發文表示，針對運河暫時卡住的事件，有人認為我國天然氣進口會受到影響，但事實上台灣進口天然氣時，並未經過蘇伊士運河的航線。台灣在進口天然氣時，也有分散的來源。

發文指出，目前我國的天然氣分別來自卡達、澳洲、俄羅斯、巴布亞紐幾內亞及美國等13個國家，航運路線也有不同。因為來源多，如果發生進口受阻的緊急狀況，可以立刻洽詢其他長約氣源，快速進行LNG採購及調度。加上自己的安全存量，可以應付複合型災害時的需求。

不過，對於經濟部的說詞，不少網友不買帳，直言經濟部「也太沒世界觀了吧」，還有人質疑，「經濟部難道沒注意到這次事件會造成全球性價格波動？」、「對，沒經過蘇伊士運河。但上次在荷姆茲海峽才遇到攻擊」。

還有網友也反問，「航線遠端受阻的確有很多備案可以尋求，但假如是航線近端呢？任何備案都會一起受阻的呀。台灣已有因為颱風而無法進口任何能源的紀錄了，真的以為歷史不會重新上演？」更有人大酸「經濟部是忘記了，不管從哪裏來都要經過台灣海峽了是吧」、「航線多又怎樣？最後不是都歸到同一個地方，人家只要在台灣周邊佈雷就封鎖你了」、「「13個這麼遙遠的國家，聽了真的好安心喔！5成能源都要承擔長途拔涉的各種風險，政府真的會做事！沒事找事！核能安全、燃料棒可撐18個月，太沒風險太無聊了！」

(中時新聞網)