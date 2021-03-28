桃園1名林姓男子前年9月因酒駕開到對向車道，撞上1名騎士，導致對方脾臟撕裂傷遭摘除、全身多處骨折、左手1指被切除；他肇事後棄車逃逸，躲在路邊巷子求路人載他回家；警方事後逮到人，酒測值竟高達0.89；法院一審依致人「重傷」罪、肇事逃逸罪判2年3月，他不服上訴時竟辯稱脾臟摘除不算重傷，應是「普通傷害」要求減刑，但二審仍維持原判決。

林姓男子2019年4月在苗栗頭份酒駕後開到對向車道，撞上對向謝姓男子，導致謝男全身謝男全身多處骨折，送醫發現脾囊撕裂傷，只能開刀摘除，左腳第一指也被切除。林男在車禍當下留下車輛，走進路旁的小徑，一旁的工廠保全見狀跟上他，他一臉醉意地說「犯錯了」，還不斷要求路人載他回桃園，警方事後調查，他的酒測值高達0.89，被依公共危險罪、肇事逃逸、過失重傷害法辦。

林男在法庭上坦承酒駕和撞到對方，但否認肇事逃逸，辯稱喝完酒後完全沒有記憶，但一審法官認為罪證確鑿，依酒駕致人重傷罪判1年4月、肇事逃逸罪判1年3月，合併執行2年3月；林男不服上訴後，竟在辯稱脾臟摘除不屬於重傷害，應該列為普通傷害。

但二審法官認為，脾臟切除後可能因為免疫力減低，增加特殊感染機率，且切除後不可復原，影響人身體器官完整，當然構成重傷害；且根據當時案發現場員警表示，林男當下肇事時意識清楚，卻未留在現場等候處理，也沒有對傷患做救護處理，認為林男毫無悔意、未達成和解，最後盼維持1審判決，全案仍可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)