我國駐韓國代表處1名員工今天確診新冠肺炎，外交部表示，這是該代表處首次出現疫情，目前已啟動防疫標準作業程序，並匡列與確診人員接觸的同仁安排立即進行核酸檢測，其他同仁則加強自主健康管理。駐處下周將正常提供民眾領務服務。

外交部副發言人崔靜麟指出，這位人員目前已依照韓國衛生部門規定，在專門醫療中心隔離及進行治療。駐處也立即遵循緊急應變計畫及韓國政府相關規定，啟動防疫標準作業程序。

除通報駐處所在的辦公大樓管理中心外，他說，目前也安排專業消毒公司於明(29)日進行全處消毒。此外，駐處已經匡列與確診人員接觸的同仁，安排立即進行核酸檢測，其他同仁則加強自主健康管理。

崔靜麟表示，這是駐韓國代表處首次出現人員確診新冠肺炎，因為這1名人員並未接觸駐處領務組人員，駐處下周將正常提供民眾領務服務。外交部將持續督導各館處的防疫作為，要求做好各項防範措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，採取必要的防護措施，以確保同仁和眷屬的健康安全。

(中時 )