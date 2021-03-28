被網友稱為「地表最強里長」、「最棒里長」的龍崎區前牛埔里長陳永和，在本屆台南市長選舉拿下11.7萬票，19日宣布將參選2024台南市立委，引發關注，但因他過去長期支持民進黨，也被質疑參選決心，他今天強調，「我是草根的綠，不是政黨的綠。」不會被勸退，且參選團隊也已經在成立中。

陳永和上周五宣布將在3年後挑戰台南市第六選區立委，挑戰民進黨現任立委王定宇，他說，不排除和任何人合作，「只要是真心想為人民服務，我都願意合作。」由於他過去長期支持民進黨，目前地方也有一些不同聲音，他說，自己絕不可能會被勸退或暗助民進黨，「我是草根的綠，不是政黨的綠。」

陳永和說，自己出身草根，訴求的是以民為本，不會變成政黨的綠，永遠都會是草根的綠。他說，雖然距離選舉還早，有人認為他說說而已，但事實上，參選團隊已經在成立中，不會失信於些理念相同且一路支持自己的人們，讓他們失望，再者，等到正式進入選戰，他也會成立服務處。

相較於2018參選台南市長，只靠全家三口組打陸戰，2024年這一役會陸、空戰齊發。他說，當初參選市長的是設定要以撤銷掩埋場水保執照為目標，這次參選目標則是以勝選為目標！「選人不選黨，換人來服務」，是他投入這場選戰的最大目的。

(中時 )