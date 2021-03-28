新竹市兒童藝術節倒數五天！市長林智堅公佈兒藝節「全攻略」，大小孩可體驗「高空體驗」六大遊具，小小孩能來玩Pushbike、看街頭藝人表演、晚上還能看光雕，州廳樂高展更是2到12歲都能玩，家長也能體驗美食與文創攤的新竹味市集。

林智堅表示，今年兒藝節全攻略分為適合2至6歲小朋友，和7至12歲的大朋友兩種路線，邀請爸媽帶著孩子到新竹住一晚，兩天一夜兒藝節玩透透，並貼心幫民眾規畫一日或半日的「小塹有約」套裝行程。活動詳情請上新竹市文化局、城銷處網站，臉書搜尋新竹市新鮮事，或洽1999為民服務專線。

在左岸滑輪公園設有Pushbike讓小朋友體驗，左岸運動公園棒球場地更規畫兒童迷你棒球打擊，有「迷你全壘打王」與「迷你三振王」互動遊戲，同時每天有定時不定點的街頭藝人表演。

「迷亂時空」是為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間，體驗完就走到對面的「八爪健身舞台」，看王立安導演帶來兒童音樂劇《飛天王國極限挑戰大賽》，演出時間為每天11時、14時、16時。

林智堅特別提醒，遊具「空中滑板」與「漂浮飛行人」，每天限額300名，想玩的話一定要先去排隊，其他遊具則看現場排隊狀況，若第一天沒玩到可安排在第二天繼續玩！

新竹市府大廳的「小小市長就是你－打造你的樂高城市」樂高展，將看到樂高版「巨型」摃丸湯、「縮小100倍」的新竹州廳，市府周邊每天下午還有30攤「新竹味市集」，集結新竹在地美食與文創，回到市區後一定要去逛！

(中時 )