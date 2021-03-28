2021世界花滑錦標賽落幕，男單由美國華裔名將陳巍(Nathan Chen)奪得3連霸，他發揮「四周之王」的威力，成功使出了5個高水準的四周跳，被美國NBC評論員大讚「神乎其技」，以總分320.88分摘金。後兩名皆為日本選手，銀牌是17歲的鍵山優真(291.77分)，冬奧金牌羽生結弦拿到銅牌(289.18分)。
羽生結弦前日在短曲拿到106.98的高分，當時鍵山100.96分排第2，陳巍意外在開場的跳躍跌倒，以98.85分排名第3，落後給羽生8.13分。這是陳巍自從2018年12月的大獎賽總決賽以來第一次失誤，這之間他差不多120跳躍沒失誤。
然而陳巍在自由滑的演出太神(222.03分)，結束後甚至其他選手、教練團、官方人員都起立致敬。羽生最後上場必須要完美演出才能保住領先，但他不僅出現失誤只拿到184.20分，總分一口氣跌到第3。陳巍大逆轉摘金，小將鍵山優真190.81分仍保住第2。
羽生結弦表示他為了練習讓身體過度勞累，沒能及時復原。「我集中練習四周半跳，我想成為首位在正式比賽完美落地的人。」他最快要在年底才能與陳巍再次交手。
陳巍說：「這應該不是我最棒的自由滑表現，但這會是我最寶貴、最珍視的一次，我會永遠記得。我只是不斷提醒自己該好好享受比賽，所以我有辦法一直保持冷靜。」陳巍被美媒稱讚為該國史上最偉大的滑冰選手之一，前次美國男子選手達成3連霸是上世紀80年代的漢米爾頓(Scott Hamilton)。
(中時新聞網)
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