17歲的日本天才小將鍵山優真取得銀牌。（美聯社資料照）

兩屆冬奧金牌羽生結弦最後落居第3。（美聯社資料照）

2021世界花滑錦標賽落幕，男單由美國華裔名將陳巍(Nathan Chen)奪得3連霸，他發揮「四周之王」的威力，成功使出了5個高水準的四周跳，被美國NBC評論員大讚「神乎其技」，以總分320.88分摘金。後兩名皆為日本選手，銀牌是17歲的鍵山優真(291.77分)，冬奧金牌羽生結弦拿到銅牌(289.18分)。

🏆 Nathan Chen skates a clean program to reclaim his World title in the Men's Free Skating at the ISU World Figure Skating Championships!



Final results: https://t.co/VIQO2st2ql#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/KDtcsZjWcO — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 27, 2021

羽生結弦前日在短曲拿到106.98的高分，當時鍵山100.96分排第2，陳巍意外在開場的跳躍跌倒，以98.85分排名第3，落後給羽生8.13分。這是陳巍自從2018年12月的大獎賽總決賽以來第一次失誤，這之間他差不多120跳躍沒失誤。

然而陳巍在自由滑的演出太神(222.03分)，結束後甚至其他選手、教練團、官方人員都起立致敬。羽生最後上場必須要完美演出才能保住領先，但他不僅出現失誤只拿到184.20分，總分一口氣跌到第3。陳巍大逆轉摘金，小將鍵山優真190.81分仍保住第2。

羽生結弦表示他為了練習讓身體過度勞累，沒能及時復原。「我集中練習四周半跳，我想成為首位在正式比賽完美落地的人。」他最快要在年底才能與陳巍再次交手。

陳巍說：「這應該不是我最棒的自由滑表現，但這會是我最寶貴、最珍視的一次，我會永遠記得。我只是不斷提醒自己該好好享受比賽，所以我有辦法一直保持冷靜。」陳巍被美媒稱讚為該國史上最偉大的滑冰選手之一，前次美國男子選手達成3連霸是上世紀80年代的漢米爾頓(Scott Hamilton)。

(中時新聞網)