歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例激增，法國、比利時、波蘭今天加強防疫限制。

法新社報導，法國坦承狀況「危急」，除了原先實施嚴格限制的16個省分，現在又新增3省加強管制。共計法國現在有2000萬人居住在高傳染區，大巴黎地區也涵蓋在內，這些區域的居民若無重要理由，不得離開住家10公里以上的距離。

法國月初以來單日確診病例幾乎增加1倍，每週都有超過20萬新增病例，但那阻擋不了民眾今晚出門參加在巴黎市中心舉行的示威音樂會。

英吉利海峽（English Channel）對岸的英國情況卻是完全相反，首相強生（Boris Johnson）矢言施行解封計畫，民眾外出喝酒和剪髮的日子似乎不遠矣。

強生表示，政府成功推行大型疫苗接種計畫以及親商政策，將加快經濟復甦，「再過幾天，我就可以去理髮了」。

威爾斯今天率先解除旅行限制後，29日起，英格蘭也將放寬居家命令，最多6人的團體可在戶外聚會。

政府計劃4月12日起允許酒館戶外區飲酒，理髮店等非必要的零售業也將獲准恢復營業。

而其他歐洲國家方面，比利時從今起，所有涉及非醫療性肢體接觸的商業活動一律關閉；提供「非必要」服務的商家也只能接待有事先預約的客戶。

在波蘭，托兒所、遊樂場、家具行、DIY商店、美容院和理髮院一律暫停營業。宗教場所的社交安全距離規範，也從過去每15平方公尺最多可容納1人改為每20平方公尺容納1人。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100328

(中央社)