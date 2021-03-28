永豐餘久堂廠歡慶70周年慶，在高雄市大樹濕地公園舉辦台灣首見的「非塑園遊會」。(林雅惠攝)

永豐餘久堂廠歡慶70周年慶，在高雄市大樹濕地公園舉辦台灣首見的「非塑園遊會」，展示非塑且全紙回收應，邀請員工眷屬、鄰里鄉親上千人一起慶祝，永豐餘大家長何壽川蒞臨現場同歡，前副總統陳建仁也以貴賓身分出席祝賀，祝福活動順利、圓滿成功。

台灣第一間民營造紙廠-永豐餘投控旗下中華紙漿久堂廠歡慶70周年，永豐餘大家長何壽川強調，因為便利交通和潔淨水源，久堂廠在大樹落腳深耕，更重視地方創生，廠內員工約7成為大樹區居民，廠裡經常看到父子或是夫妻同在廠裡服務，甚至還有三代都是久堂人。

何壽川說，因為員工多為在地人，久堂廠以照顧員工的心，認真關懷在地事務，分享資源回饋鄉里，並積極引進新血促進地方繁榮，久堂廠與地方、社區緊密相依，未來將繼續信守對在地的承諾，分享資源、永續經營，打造與地方互惠良善的共好連結。

「非塑園遊會」現場，完全看不到任何塑膠製品，所使用的紙吸管、紙杯、紙餐盤與紙餐盒，全都是不含塑膠淋膜的「益利系列CircuWell」全紙容器，即便是垃圾桶也是瓦楞紙材質，無任何塑膠產品，就連攤位展示背板也捨棄含有塑膠的珍珠板、改以紙板替代。

當這些全紙餐具使用完畢，無需特別分類，可以全數丟進瓦楞紙垃圾桶，當天就運往中華紙漿台東廠進行回收成為造紙原料，實踐全紙回收循環，藉由「非塑園遊會」，久堂廠向臺灣及世界展示了累積70年的研發能量，引領當前的非塑風潮，分享更為綠色永續的生活方式。

陳建仁說，很開心回到他的家鄉參與久堂廠的盛會，生物循環經濟是目前全世界發展的趨勢，在這裡不用塑膠袋及塑膠產品，久堂廠可說是首創了全台第一個非塑園遊會，舊鐵橋濕地90％的水源也來自於久堂廠經處理的放流水，每一步都在實現循環經濟的理念，謝謝在他的故鄉高雄能辦這樣一個很好的活動。

園遊會裡所有攤位都是提供紙袋，大樹麻油行邱姓老闆說，店裡也提供產品提袋紙，能讓有限資源做最大利用；現場民眾也說，非塑產品可以帶來環保，做好廢紙回收的資源化工作，可減緩樹木砍伐的速度，也是愛地球的一種表現。

永豐餘久堂廠歡慶70周年慶，在高雄市大樹濕地公園舉辦台灣首見的「非塑園遊會」，現場展示都是非塑商品。(林雅惠攝)

永豐餘久堂廠歡慶70周年慶，在高雄市大樹濕地公園舉辦台灣首見的「非塑園遊會」，大家長何壽川(左一)向前副總統陳建仁(左二)介紹所生產的紙杯產品。(林雅惠攝)

永豐餘久堂廠歡慶70周年慶，在高雄市大樹濕地公園舉辦台灣首見的「非塑園遊會」，吸引許多民眾參與。(林雅惠攝)

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