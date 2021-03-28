得益大陸國內疫情穩定，服裝業市場迅速回暖。但在廣東一些製衣村卻出現工人不足現象，更有老闆說「以前是工廠挑工人，現在是工人挑老闆」，顯示傳統雇傭關係在這個勞動密集型行業發生改變。也有年輕人說，朋友在天河送外賣，一個月有7000、8000元（人民幣，下同），雖都是多勞多得，但時間更自由，也凸顯製造業對年輕人吸引力漸弱，讓外賣騎手成為越來越多年輕人的優先選擇。

此外，農民工數量下降趨勢，製衣村的老闆們近幾年感受尤為明顯。據大陸國家統計局最新數據顯示，2020年全大陸農民工總量超過2.85億人，比上年下降1.8％。其中外出農民工超過1.69億人，下降2.7％；本地農民工1.16億人，下降0.4％。

據《工人日報》報導，走訪不少老闆都計畫增加工人數量。一位馬老闆透露，得益於大陸境內疫情穩定，服裝業市場迅速回暖，許多大廠做不完的訂單流進大塘村、康樂村等製衣小廠。他說經歷了去年生意慘澹，希望工人越多越好，「只要工人到位，這兩三個月不愁沒單子做。」，但連日來也只招到了1個工人。

為按時完成訂單，留住客戶，製衣廠老闆們往往會階段性提高待遇，吸引工人。陳老闆表示，已將薪資較原來提高3成，做得快的一天能有600元，算下來一個月能破萬元。但很多人過來問兩句就走了，「以前是工廠挑工人，現在是工人挑我們老闆了，招不到人，晚上只能自己通宵做。」

(旺報 )