舒子晨、劉璇、李沛旭、娃娃、蔡嘉茵、高英軒等人近日錄衛視中文台《歡樂智多星 決戰海盜桶》，製作單位邀榮獲2020年西班牙國際馬戲大賽最高榮譽獎的紀詠勳擔任出題人，紀詠勳一出場馬上大秀扯鈴表演，同時運用三個扯鈴騰空飛舞，展現世界冠軍實力，主持人胡瓜當場為表演打了99高分並笑說：「瑕疵就是太帥了，所以要扣1分。」
紀詠勳表示同時扯三個鈴稍微練個1、2年就可以，但四鈴卻讓他花了整整六年才練成，世界紀錄扯四鈴最長時間為81秒，是台灣人所保持，於是製作單位特別邀請他現場挑戰能否破世界紀錄，也請藝人們用押注來親眼見證，結果僅有舒子晨、劉璇這組押注他會破紀錄，其他兩組並不看好，李沛旭更說：「如果能破，他今天就不會在這裡了。」
首次挑戰扯四鈴的紀詠勳顯得有些緊張，在四鈴同時出現後，製作單位開始計時，用影像跟時間幫他記錄整個挑戰過程，看到紀詠勳在過程中整個手臂肌肉緊繃到不行，李沛旭忍不住鼓勵：「雖然我押注不過，但希望你能破紀錄。」其他人紛紛出聲要他挺住，眼見四個扯鈴都已經不在同一個軌道上，但紀詠勳仍努力堅持，最後達成82秒多，成功破了世界紀錄，讓現場所有人歡呼尖叫。
(中時 )
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