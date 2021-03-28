109學年HVL高中排球甲級聯賽今天進行整個賽季最後一天賽程，率先登場的男子組季軍戰，昨天準決賽飲恨內湖高中、無緣8連霸的豐原高商，今天在季軍戰25比21、22比25、29比27、17比25、15比11不敵麥寮高中，麥寮高中贏得隊史最佳的季軍，豐商則落居殿軍，賽後雙方球員都流下淚水。

麥寮高中執行教練黃偉盛表示，「真的很開心！是很大的歡喜。」賽後他和球員在場邊擁抱、對於扳倒豐商相當喜悅，他補充：「這場比賽倒也沒設定什麼，今年我們和豐商也對過三、四次了，對彼此都很熟悉，球員一開始有點放不開，經過提醒後漸入佳境。」

雙方進入到關鍵第5局才分出勝負，該局原本麥寮先取得8比4領先，但豐商賣力追趕，硬是讓分數來到9比9平手，麥寮甚至曾被豐商超車，但在調整接發球問題後，麥寮連續得分，最終帶著勝利離開新莊體育館。

黃偉盛補充，球隊昨天落敗、無緣爭冠後，也沒有再開會，而是讓球員沈澱一下，今天再出發，「我也告訴球員，全雲林縣、全麥寮鄉的鄉親都幫我們加油，就盡力打出一場好球獻給大家，球員也聽進去，一分一分拚。」

麥寮攻擊手林聖恩透露，昨晚沒睡好，場上面對所有困難時，就是全隊互相鼓勵，把該做的做好，總算順利在季軍勝獲勝。

(中時 )