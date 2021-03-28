鄭運鵬臉書。（圖片摘自鄭運鵬臉書）

H&M抵制新疆棉在大陸遭到封殺，新疆棉一事在大陸引起軒然大波，無印良品大陸總部未免受到波及，重申有使用新疆棉，並主動標示。無印此舉似乎遭綠委鄭運鵬批評，「愛穿無良新疆棉會爛GG」，不過，網友顯然不認同鄭運鵬言論，痛批回應低級，更有網友挖出鄭運鵬購買大陸製的鋼彈模型，譏諷鄭運鵬不要雙標。

H&M抵制新疆棉一事在大陸遭到封殺，越來越多品牌被波及，也紛紛跳出來滅火。如西班牙品牌Zara母企Inditex悄悄下架此前公布的抵制新疆棉聲明，而無印良品大陸總部則重申有使用新疆棉，25日接受陸媒《環球時報》採訪時更強調，無論是大陸，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

儘管無印良品已公開宣示，但還是有不少投資人感到擔憂，無印良品26日股價一度跌幅達6.75%，隨後跌勢收縮，最後收在3.25%，市值仍蒸發掉229億日元（折合新台幣約60億）。

對於無印良品的舉動，鄭運鵬26在臉書發文，意有所指的表示，「愛穿無良新疆棉會爛GG」，不料這番言論引來大批網友的砲轟，「請問無良的政客要爛哪裡」、「這是從立委的口中說出來的？肚量可見一般」、「有無良的人逼你身邊的同胞吃毒豬，毁壞你居住地的藻礁，你卻連屁都不敢放。你卻有那個精神去支持對岸的新疆人，真的是見鬼了」、「低級的回應，果然是綠色不入流政客的水準，毫不意外」。

網友抓包鄭運鵬買的鋼彈模型是大陸製。（圖片摘自鄭運鵬臉書）

(中時新聞網)